Усть-Дунайский порт наконец-то приватизировали

Порт Усть-Дунайск. Фото: ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины подписал акт принятия-передачи Единого имущественного комплекса ГП Морской торговый порт "Усть-Дунайск" в Одесской области. Новым собственником предприятия стало ООО "Эликсир Украина".

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

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"Стороны достигли согласия о необходимости создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие современной инфраструктуры в морской порт Усть-Дунайск и признали необходимость соблюдения законодательства Украины о защите экономической конкуренции. Это стало отправной точкой для решения вопроса предоставления разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию", — говорится в сообщении ФГИУ.

Что известно о новом владельце

Винницкое ООО "Эликсир Украина" продает минеральные удобрения, потому и заинтересовано в стратегическом развитии порта, чтобы увеличить объемы перевалки. Компания планирует модернизировать порт и приобрести современную перегрузочную технику.

В будущем новый владелец стремится приложить усилия для объединения по водным путям рек Дунай и Днепр, чтобы снять нагрузку с дорог Украины, а также построить в порту зерновой элеватор на 50 тысяч тонн.

Первая приватизация порта в Украине

Напомним, 20 апреля победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" подписал договор купли-продажи. Морской торговый порт ушел из лотка за более чем 200 миллионов гривен.

Также мы писали, что три Дунайских порта и "Южный" планируют модернизировать. А Одесский, Черноморский и Измаильский передать в концессию.