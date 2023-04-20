Порт "Усть-Дунайск" на Одещині приватизовано

Торгове судно у порту "Усть-Дунайск". Фото: ФДМУ

Сьогодні, 20 квітня, переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" підписав договір купівлі-продажу. Морський торговельний порт пішов з лотка за понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

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За заявою представників Фонду держмайна, переможцем стало ТОВ "Еліксир Україна", що спеціалізується на виготовленні мінеральних добрив. Компанія має на меті збільшити обʼєми перевалки, що створить нові робочі місця для технічних спеціалістів.

"Як бачите, аукціон — це хоч і кульмінаційний, однак далеко не фінальний етап приватизації. Наразі ми ще очікуємо погодження Антимонопольного комітету, і лише після цього право власності на обʼєкти порту перейде до покупця", — наголошує Олександр Славський.

Перша приватизація порту в Україні

Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" пройшов приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї.

Початкова ціна була у 60 мільйонів гривень, проте вже заявлена максимальна вартість становить понад 200 мільйонів гривень. Новий власник зможе інвестувати кошти й зробити сучасний перевантажувальний центр.

Також новий власник планує модернізувати інфраструктуру порту, а у довгостроковій перспективі — побудувати зерновий термінал на 50 тисяч тонн.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість "сухого порту" становила майже 94 мільйони гривень.