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Договор подписан: порт "Усть-Дунайск" в Одесской области приватизирован

20 апреля 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порт "Усть-Дунайск" в Одесской области приватизирован
Торговое судно в порту "Усть-Дунайск". Фото: ФГИУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 апреля, победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" подписал договор купли-продажи. Морской торговый порт ушел из лотка за более чем 200 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

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По заявлению представителей Фонда госимущества, победителем стало ООО "Эликсир Украина", специализирующееся на изготовлении минеральных удобрений. Цель компании - увеличить объемы перевалки, что создаст новые рабочие места для технических специалистов.

"Как видите, аукцион — это хоть и кульминационный, но далеко не финальный этап приватизации. Пока мы еще ожидаем согласования Антимонопольного комитета, и только после этого право собственности на объекты порта перейдет к покупателю", — отмечает Александр Славский.

Первая приватизация порта в Украине

Морской торговый порт "Усть-Дунайск" прошел приватизацию. Все активы компании перейдут в частную собственность. Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае.

Начальная цена была 60 миллионов гривен, однако уже заявленная максимальная стоимость составляет более 200 миллионов гривен. Новый владелец сможет инвестировать средства и сделать современный перегрузочный центр.

Также новый владелец планирует модернизировать инфраструктуру порта, а в долгосрочной перспективе построить зерновой терминал на 50 тысяч тонн.

Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составляла около 94 миллионов гривен.

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