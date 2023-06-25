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Дунайські порти планують модернізувати, а "Великої Одеси" —передати у концесію

25 червня 2023 18:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Дунайські порти планують модернізувати, а "Великої Одеси" передати у концесію
Пришвартоване судно. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Три Дунайські порти та "Південний" планують модернізувати. А Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський — передати у концесію.

Такі проєкти під час круглого столу "Експортні, логістичні та транспортні коридори" презентував голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

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Серед проєктів капітального ремонту та реконструкції доріг — головні транспортні коридори України:

  • М-05 Київ — Одеса
  • М-15 Одеса — Рені

Відновлення та модернізація роботи портів

Відновлення роботи та модернізація усієї мережі українських портів: морських та річкових. Це особливо важливо у контексті нещодавнього руйнування Каховської дамби. Передусім потрібно відновити роботу Херсонського порту, судноплавство на річці Дніпро, розмінувати Чорне море та Дніпро, відродити суднобудування на півдні країни.

У сфері портової інфраструктури та логістики маємо проєкти державно-приватного партнерства:

  • Передача в концесію портів — Одеського, Чорноморського та Ізмаїльського.
  • Відновлення судноплавства та підвищення пропускної спроможності Дніпром.
  • Модернізація найглибшого порту країни "Південний".
  • Розвиток Дунайського портового кластера. За час війни порти "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" збільшили вантажопотік втричі. Кластер залишатиметься важливим транспортним коридором для вантажних суден, оскільки забезпечує пряме водне сполучення з країнами ЄС.

"Наша мета — досягти пропускної здатності 30 млн тонн/рік та забезпечити можливості заходу в порти Дунайського кластеру суден з більшою вантажністю", — зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Розвиток експортної логістики

Також агентство прагне налагодити співпрацю з інвесторами та МФО щодо відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури, яка вкрай потрібна для товарообігу. Одним із ключових факторів підвищення експортного потенціалу України є реконструкція та розвиток мережі автомобільних пунктів пропуску через державний кордон.

Автомобільні пункти пропуску є воротами країни й через війну залишатимуться основними експортно-імпортними воротами країни ще досить тривалий час, тому для нас важливий їх комплексний розвиток.

Йдеться про облаштування автомобільних пунктів пропуску, ремонт мостів та доріг до них. У пріоритеті — реконструкція автомобільних пунктів перетину кордону, будівництво або модернізація 21 пункту пропуску на державному кордоні України з країнами ЄС та Республікою Молдова.

Нагадаємо, порівняно з минулим роком вантажообіг в Ізмаїльському порту збільшився. Станом на сьогодні цей показник становить 9 млн тонн вантажів.

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