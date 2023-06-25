Дунайські порти планують модернізувати, а "Великої Одеси" —передати у концесію
Три Дунайські порти та "Південний" планують модернізувати. А Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський — передати у концесію.
Такі проєкти під час круглого столу "Експортні, логістичні та транспортні коридори" презентував голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.
Ремонт доріг в Одеській області
Серед проєктів капітального ремонту та реконструкції доріг — головні транспортні коридори України:
- М-05 Київ — Одеса
- М-15 Одеса — Рені
Відновлення та модернізація роботи портів
Відновлення роботи та модернізація усієї мережі українських портів: морських та річкових. Це особливо важливо у контексті нещодавнього руйнування Каховської дамби. Передусім потрібно відновити роботу Херсонського порту, судноплавство на річці Дніпро, розмінувати Чорне море та Дніпро, відродити суднобудування на півдні країни.
У сфері портової інфраструктури та логістики маємо проєкти державно-приватного партнерства:
- Передача в концесію портів — Одеського, Чорноморського та Ізмаїльського.
- Відновлення судноплавства та підвищення пропускної спроможності Дніпром.
- Модернізація найглибшого порту країни "Південний".
- Розвиток Дунайського портового кластера. За час війни порти "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" збільшили вантажопотік втричі. Кластер залишатиметься важливим транспортним коридором для вантажних суден, оскільки забезпечує пряме водне сполучення з країнами ЄС.
"Наша мета — досягти пропускної здатності 30 млн тонн/рік та забезпечити можливості заходу в порти Дунайського кластеру суден з більшою вантажністю", — зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.
Розвиток експортної логістики
Також агентство прагне налагодити співпрацю з інвесторами та МФО щодо відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури, яка вкрай потрібна для товарообігу. Одним із ключових факторів підвищення експортного потенціалу України є реконструкція та розвиток мережі автомобільних пунктів пропуску через державний кордон.
Автомобільні пункти пропуску є воротами країни й через війну залишатимуться основними експортно-імпортними воротами країни ще досить тривалий час, тому для нас важливий їх комплексний розвиток.
Йдеться про облаштування автомобільних пунктів пропуску, ремонт мостів та доріг до них. У пріоритеті — реконструкція автомобільних пунктів перетину кордону, будівництво або модернізація 21 пункту пропуску на державному кордоні України з країнами ЄС та Республікою Молдова.
Нагадаємо, порівняно з минулим роком вантажообіг в Ізмаїльському порту збільшився. Станом на сьогодні цей показник становить 9 млн тонн вантажів.