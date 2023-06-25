Дунайские порты планируют модернизировать, а "Большой Одессе" передать в концессию

Дунайские порты планируют модернизировать, а "Большой Одессы"— передать в концессию
Три Дунайских порта и "Южный" планируют модернизировать. А Одесский, Черноморский и Измаильский — передать в концессию.
Такие проекты во время круглого стола "Экспортные, логистические и транспортные коридоры" представил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
Ремонт дорог в Одесской области
Среди проектов капитального ремонта и реконструкции дорог — главные транспортные коридоры Украины:
- М-05 Киев — Одесса
- М-15 Одесса — Рени
Восстановление и модернизация портов
Возобновление работы и модернизация всей сети украинских портов: морских и речных. Это особенно важно в контексте недавнего разрушения Каховской дамбы. Прежде всего, нужно возобновить работу Херсонского порта, судоходство на реке Днепр, разминировать Черное море и Днепр, возродить судостроение на юге страны.
В сфере портовой инфраструктуры и логистики есть проекты государственно-частного партнерства:
- Передача в концессию портов — Одесского, Черноморского и Измаильского.
- Восстановление судоходства и повышение пропускной способности по Днепру.
- Модернизация глубочайшего порта страны "Южный".
- Развитие Дунайского портового кластера. За время войны порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск увеличили грузопоток втрое. Кластер будет оставаться важным транспортным коридором для грузовых судов, поскольку обеспечивает прямое водное сообщение со странами ЕС.
"Наша цель — достичь пропускной способности 30 млн тонн/год и обеспечить возможности захода в порты Дунайского кластера судов с большей грузоподъемностью", — отметил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
Развитие экспортной логистики
Также агентство стремится наладить сотрудничество с инвесторами и МФО по восстановлению и развитию пограничной инфраструктуры, крайне необходимой для товарооборота. Одним из ключевых факторов повышения экспортного потенциала Украины является реконструкция и развитие сети автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.
Автомобильные пункты пропуска являются воротами страны и, в результате, будут оставаться основными экспортно-импортными воротами страны еще достаточно долго, поэтому для нас важно их комплексное развитие.
Речь идет об обустройстве автомобильных пунктов пропуска, ремонте мостов и дорог к ним. В приоритете — реконструкция автомобильных пунктов пересечения границы, строительство или модернизация 21 пункта пропуска на государственной границе Украины со странами ЕС и Республикой Молдова.
Напомним, по сравнению с прошлым годом, грузооборот в Измаильском порту увеличился. На сегодня этот показатель составляет 9 млн тонн грузов.