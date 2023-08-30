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УДП планирует модернизировать тяговый флот на Одесчине: подробности

30 августа 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
УДП планирует модернизировать тяговый флот в Одесской области
Судно на модернизации. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области Украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. В соответствующих целях делегация УДП посетила судостроительное производство в Австрии.

Об этом сообщил Генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

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Уведомление о модернизации. Фото: скриншот Дмитрий Москаленко

Украинские портовики посетили коллег из ÖSWAG. Эта компания — одна из немногих, кто откликнулся на предложение пароходства и предложил различные варианты модернизации тягового флота УДП с заменой двигателей.

"Взаимодействие со специалистами ÖSWAG очень ценно, ведь у компании не только есть успешный опыт реализации аналогичных проектов. Именно эта верфь в 80-х годах прошлого столетия построила для УДП 19 самоходных судов проектов M044C и M044D, часть из которых мы теперь собираемся модернизировать", — говорится в сообщении Москаленко.

Нет описания фотографии.
Австрийская компания. Фото: УДП
На картинке может быть: 1 человек и лодка
Корабль на австрийском производстве. Фото: УДП

Также в Украинском Дунайском пароходстве отметили, что подавляющее большинство работ будет проведено и заменено в Украине, ведь пароходство намерено поддерживать украинскую экономику, а также максимально загрузить собственное производство и производство отечественных производителей.

"Операции, требующие уникального опыта и экспертизы, например замену старых двигателей на современные, планируют проводить силами европейских подрядчиков", — добавил Дмитрий Москаленко.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины подписал акт приема-передачи Единого имущественного комплекса ГП Морской торговый порт "Усть-Дунайск" в Одесской области. Новым собственником предприятия стало ООО "Эликсир Украина".

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