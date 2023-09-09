Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украинское Дунайское пароходство на Одесчине увеличило уплату налогов в 7 раз: детали arrow

Украинское Дунайское пароходство на Одесчине увеличило уплату налогов в 7 раз: детали

9 сентября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области УДП увеличило уплату налогов в 7 раз
Речной порт на Дунае. Фото: Дмитрий Москаленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области Украинское Дунайское пароходство увеличило уплату налогов в семь раз. За прошлый год предприятие перечислило в бюджет более 400 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

По его словам, пароходство никогда не достигло бы такого результата только благодаря увеличению средних ставок фрахта.

"Мы не прячем прибыли на фирмах-прокладках, разрушили сделки с топливом, запчастями, фиктивными ремонтами, прозрачно закупаем, контролируем перемещение каждого судна, определяем рентабельность каждого рейса, отремонтировали флот, а также создали единую логистическую услугу и объединили флот с собственной перевалкой" и Констанцы", — написал Москаленко.

Отметим, что за 8 месяцев 2023 УДП перечислило в местный и государственный бюджеты — 434,8 миллиона гривен. А в прошлом только 65,3.

По словам Москаленко, ключевую роль в этом сыграли три фактора: прозрачность, эффективность, борьба с коррупцией.

Напомним, в Одесской области украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. В соответствующих целях делегация УДП посетила судостроительное производство в Австрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз