В Одесской области УДП увеличило уплату налогов в 7 раз

Речной порт на Дунае. Фото: Дмитрий Москаленко

В Одесской области Украинское Дунайское пароходство увеличило уплату налогов в семь раз. За прошлый год предприятие перечислило в бюджет более 400 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

По его словам, пароходство никогда не достигло бы такого результата только благодаря увеличению средних ставок фрахта.

"Мы не прячем прибыли на фирмах-прокладках, разрушили сделки с топливом, запчастями, фиктивными ремонтами, прозрачно закупаем, контролируем перемещение каждого судна, определяем рентабельность каждого рейса, отремонтировали флот, а также создали единую логистическую услугу и объединили флот с собственной перевалкой" и Констанцы", — написал Москаленко.

Отметим, что за 8 месяцев 2023 УДП перечислило в местный и государственный бюджеты — 434,8 миллиона гривен. А в прошлом только 65,3.

По словам Москаленко, ключевую роль в этом сыграли три фактора: прозрачность, эффективность, борьба с коррупцией.

Напомним, в Одесской области украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. В соответствующих целях делегация УДП посетила судостроительное производство в Австрии.