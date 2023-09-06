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Модернізація порту на Одещині: УДП готує базу для бункерування флоту

6 вересня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Модернізація порту на Одещині: УДП готує базу для бункерування флоту
Ремонт суден. Фото: УДП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський порт піднімає планки в ефективному обслуговуванні флоту, а також в екологічних стандартах, запроваджуючи низку ініціатив. Одним з ключових нововведень є план будівництва інфраструктури для бункерування суден. Це зменшить витрати та забезпечить більший контроль над обслуговуванням флоту.

Про це повідомляє ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство"

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Розвиток порту на Одещині

З початку 2023 року порт на Одещині пережив значні зміни, і це в першу чергу завдяки ретельному плану реформ та суворому контролю. Створена цілісна інфраструктура для обслуговування як самохідного, так і несамохідного флоту, а також проводяться роботи з міжнавігаційного ремонту та підтримки суден.

Нещодавно була запущена друга виробнича ділянка, яка відремонтувала 56 барж за короткий час, повністю прибравши чергу на ремонт суден.

Крім того, впроваджена система мотивації праці для співробітників, що дозволяє збільшувати заробітну плату бригади залежно від кількості відремонтованих суден.

Засоби захисту працівників, нові стандарти утилізації відходів, інноваційний контроль за запчастинами і роботами — це лише кілька змін, які вже принесли позитивні результати в порту на Одещині.

"Останній час майже вся портова інфраструктура Придунав’я потерпає від атак російських дронів. Але ми віримо у ЗСУ, віримо в українське ППО і продовжуємо розбудову і модернізацію нашої бази технічного обслуговування флоту!" — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській області Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот. З відповідною метою делегація УДП відвідала суднобудівне виробництво в Австрії.

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