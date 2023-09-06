Модернизация порта в Одесской области: УДП готовит базу для бункеровки флота

Ремонт судов. Фото: УДП

Одесский порт поднимает планки в эффективном обслуживании флота, а также в экологических стандартах, вводя ряд инициатив. Одним из ключевых новшеств является план строительства инфраструктуры для бункеровки судов. Это снизит затраты и обеспечит больший контроль над обслуживанием флота.

Об этом сообщает ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство".

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С начала 2023 года порт в Одесской области пережил значительные изменения, и это в первую очередь благодаря тщательному плану реформ и строгому контролю. Создана целостная инфраструктура для обслуживания как самоходного, так и несамоходного флота, а также проводятся работы по межнавигационному ремонту и поддержке судов.

Недавно был запущен второй производственный участок, отремонтировавший 56 барж за короткое время, полностью убрав очередь на ремонт судов.

Кроме того, внедрена система мотивации труда для сотрудников, позволяющая увеличивать заработную плату бригады в зависимости от количества отремонтированных судов.

Средства защиты работников, новые стандарты утилизации отходов, инновационный контроль за запчастями и работами — это лишь несколько изменений, которые уже принесли положительные результаты в Одесском порту.

"Последнее время почти вся портовая инфраструктура Придунавья страдает от атак российских дронов. Но мы верим в ВСУ, верим в украинское ПВО и продолжаем развитие и модернизацию нашей базы технического обслуживания флота!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. В соответствующих целях делегация УДП посетила судостроительное производство в Австрии.