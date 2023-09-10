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В ГУР рассказали, почему участились атаки на Одесчину

10 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ГУР рассказали об обстрелах Одесщины
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За последнюю неделю Одесская область стала одним из ключевых направлений атаки россиян. Главной причиной этих ударов можно назвать не согласие сторон по продолжению действия зернового коридора.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Одним из ключевых направлений ударов врага является Одесчина. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, параллельно с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений", — подчеркнул представитель ГУР.

Экспорт ворованного украинского зерна

По словам Юсова, во время переговоров Россия пытается извлечь максимальную выгоду, даже готовая за минимальную цену договориться об экспорте не только своего зерна, но и того, что она вывезла с временно оккупированных территорий Украины.

"Они понимают, что полностью не смогут исключить Украину, но уничтожение портовой инфраструктуры, по их логике, в определенной степени облегчает этот вопрос. Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков", — добавил Андрей Юсов.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Главной темой диалога стала безопасность портов на Дунае после недельной атаки россиян.

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