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Возобновление экспорта зерна: два судна готовы зайти в порты Одесчины для загрузки

16 сентября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Два судна готовы зайти в порты Одесщины для загрузки
Торговое судно в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После удачных атак на Черноморский флот РФ первые гражданские суда подтвердили готовность воспользоваться коридором для захода в украинские порты. Речь идет о балкерах RESILIENT AFRICA и AROYAT, которые отправятся в направлении Черноморска и Одессы.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По словам главы Мининфраструктуры, эти суда загрузят около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

"Судная находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", — говорится в сообщении Кубракова.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

С 15 августа из портов Одессы временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, судьба зернового соглашения до сих пор остается неизвестной, даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессору и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

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