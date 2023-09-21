ВСУ создали паритет в Черном море: как это повлияет на работу портов Большой Одессы

Экспорт зерна судном. Фото: google

Вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, работа временного коридора стала возможна благодаря отличной работе Вооруженных сил Украины и их усилиям обеспечить безопасность на Черном море. Это также является положительным сигналом для международных партнеров.

Денис Марчук. Фото: Медиацентр Украина – Укринформ

"Сейчас остается вопрос, как сделать этот маршрут более безопасным с точки зрения пребывания кораблей непосредственно на территории Украины. Потому что, наверное, по атакам и провокациям со стороны Черного моря Россия не будет прибегать. И это, опять же, благодаря Вооруженным силам Украины, которые смогли создать определенный паритет в Черном море, не дав России чувствовать себя полноценным хозяином", — отметил Денис Марчук.

В настоящее время стоит задача обеспечить безопасность кораблей на территории Украины, особенно в портах Большой Одессы и Дуная, чтобы предотвратить возможные атаки и провокации со стороны Черного моря.

Марчук также выразил надежду на фрахтование следующих кораблей, что будет способствовать дальнейшему развитию вывоза продукции через морские коридоры. Отметив, что хотя нельзя на 100% использовать порты Большой Одессы, по крайней мере 30% использования является успешным шагом. Он выразил надежду, что в будущем можно будет вывозить около 5 миллионов тонн продукции ежемесячно через морские и сухопутные маршруты.

Напомним, 19 сентября, судно Resilient Africa вышло из порта Черноморск. Балкер, загруженный тремя тысячами тонн пшеницы, двигается в сторону Босфора.