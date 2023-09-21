Цены на фрахт в Черном море растут: какие ставки сейчас

Суда в море. Фото: google

Порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.

Об этом сообщает USM.

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С учетом военных рисков и ограниченной доступности флота, ожидаемая стоимость фрахта в Испанию из-за этого временного морского коридора составляет примерно $40 за тонну груза для судов класса "хендисайз" и $25 за тонну для "панамаксов".

Эти ставки оказываются значительно ниже примерно на $30-40 за тонну, чем существующие речные маршруты. Спрос на новый коридор значительно увеличивает конкурентоспособность украинской агропродукции на международных рынках.

На сегодняшний день ставки фрахта в Черном море выглядят следующим образом:

Измаил (Украина) — Констанца (Румыния): 40-45 евро (1-3 тыс. тонн)

Измаил — Таррагона (Испания): 72-75 евро (9-10 тыс. тонн)

Измаил — Александрия (Египет): $60-62 (9-10 тыс. тонн)

Измаил — Греция: $55-57 (5 тыс. тонн)

Констанца — Таррагона: 17-20 евро (25-35 тыс. тонн)

Констанца — Таррагона: 12-15 евро (55-65 тыс. тонн)

Этот рост спроса и улучшение условий перевозок свидетельствуют о важности альтернативных маршрутов и влиянии временного зернового коридора на украинский аграрный сектор.

Напомним, вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.