Цены на фрахт в Черном море растут: какие ставки сейчас
Порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.
Об этом сообщает USM.
С учетом военных рисков и ограниченной доступности флота, ожидаемая стоимость фрахта в Испанию из-за этого временного морского коридора составляет примерно $40 за тонну груза для судов класса "хендисайз" и $25 за тонну для "панамаксов".
Эти ставки оказываются значительно ниже примерно на $30-40 за тонну, чем существующие речные маршруты. Спрос на новый коридор значительно увеличивает конкурентоспособность украинской агропродукции на международных рынках.
На сегодняшний день ставки фрахта в Черном море выглядят следующим образом:
- Измаил (Украина) — Констанца (Румыния): 40-45 евро (1-3 тыс. тонн)
- Измаил — Таррагона (Испания): 72-75 евро (9-10 тыс. тонн)
- Измаил — Александрия (Египет): $60-62 (9-10 тыс. тонн)
- Измаил — Греция: $55-57 (5 тыс. тонн)
- Констанца — Таррагона: 17-20 евро (25-35 тыс. тонн)
- Констанца — Таррагона: 12-15 евро (55-65 тыс. тонн)
Этот рост спроса и улучшение условий перевозок свидетельствуют о важности альтернативных маршрутов и влиянии временного зернового коридора на украинский аграрный сектор.
Напомним, вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.