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Зернові коридори в дії: до портів Великої Одеси зайшло ще два судна

4 жовтня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Великої Одеси зайшло ще два судна
Маршрут цивільних суден у Чорному морі. Фото: Андрій Клименко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 4 жовтня, тимчасовим зерновим коридором скористувалося вже 12 суден. Наразі усі порти Великої Одеси відновили свою участь в експорті українського збіжжя Чорним морем.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

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"Маємо ще +2. (Тобто всього в нашій базі даних вже 12 суден. А якщо враховувати ті блоковані з початком великої війни судна, що вийшли з одеських портів новим маршрутом у серпні–вересні, то маємо 17)", — прокоментував Клименко.

Які судна зайшли до портів Одеси

  • MARANTA (ІМО 9206669), дедвейт 5 тис. тонн. Судновласник з Польщі.
  • EQUATOR (ІМО 9363766), дедвейт 19 тис. тонн. Судновласник з Греції.

Раніше ми писали, що попри припинення дії зернової угоди та намагання Росії зупинити рух суден у бік портів Великої Одеси, гуманітарні коридори у Чорному морі продовжують функціонувати та демонструвати свою ефективність. Це може свідчити про те, що країна-агресорка не здатна повністю заблокувати експорт збіжжя. 

Нагадаємо, порти Великої Одеси очікують підвищений попит на експорт української агропродукції після відкриття тимчасового зернового коридору, який став альтернативою для перевезень. Аналітики з Spike Brokers зазначають, що ця ініціатива призвела до активізації переговорів щодо фіксації великогабаритних суден у напрямку Одеси.

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