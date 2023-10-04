В порты Большой Одессы зашли еще два судна

Маршрут гражданских судов в Черном море. Фото: Андрей Клименко

По состоянию на 4 октября временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских Стратегических Исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"Имеем еще +2. (Т.е. всего в нашей базе данных уже 12 судов. А если учитывать те блокированные с началом большой войны суда, которые вышли из одесских портов по новому маршруту в августе-сентябре, то имеем 17)", — прокомментировал Клименко.

Какие суда зашли в порты Одессы

MARANTA (ИМО 9206669), дедвейт 5 тыс. тонн. Судовладелец из Польши.

EQUATOR (ИМО 9363766), дедвейт 19 тыс. тонн. Судовладелец из Греции.

Ранее мы писали, что, несмотря на прекращение действия зернового соглашения и попытку России остановить движение судов в сторону портов Великой Одессы, гуманитарные коридоры в Черном море продолжают функционировать и демонстрировать свою эффективность. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессорка не способна полностью заблокировать экспорт зерна.

Напомним, порты Большой Одессы ожидают повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.