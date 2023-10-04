РФ може повернутися до зернової угоди найближчим часом

Завантаження зерна у порту. Фото: Мінагрополітики

У мережі з'явилася інформація, що вже 5 жовтня Російська Федерація може повернутися до дії зернової угоди. Відомо, що головний переговорник Кремля олігарх Роман Абрамович, повертаючись з Ізраїлю, здійснив тривалу зупинку в Стамбулі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що угода була підписана міністрами оборони Туреччини, РФ та України ще 2 жовтня. Оперативну координацію зернових угод з російської сторони здійснює Роман Абрамович, саме тому його літак й зупинився у Стамбулі.

Умови функціонування зернової ініціативи

Відомо, що тристоронній договір складається за правилом домовленостей між Києвом та Анкарою та Москвою та Анкарою, а саме він містить:

Безперешкодне вивезення українського зерна та соняшника.

Безперешкодне вивезення російського зерна та соняшника.

Вивезення ПММ з портів РФ в обмін на постачання ПММ по морю з портів ЄС в три порти України.

Анкара гарантує відсутність військових загроз судам на період переходів і здійснює транзит платежів за зернові та соняшник рф через два державні банки з комісією 12%. Наразі відомо, що Радбез Росії 3 жовтня підтримав це рішення.

Нагадаємо, станом на 4 жовтня, тимчасовим зерновим коридором скористувалося вже 12 суден. Наразі усі порти Великої Одеси відновили свою участь в експорті українського збіжжя Чорним морем.

Також ми писали, що Болгарія оголосила про заборону імпорту українського соняшника до кінця листопада. Це рішення було ухвалено під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та його болгарського колеги Кирила Ватєва.