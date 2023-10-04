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РФ может вернуться к зерновому соглашению в ближайшее время, — росСМИ

4 октября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ может вернуться к зерновому соглашению в ближайшее время
Загрузка зерна в порту. Фото: Минагрополитики
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появилась информация, что уже 5 октября Российская Федерация может вернуться к действию зернового соглашения. Известно, что главный переговорщик Кремля олигарх Роман Абрамович, возвращаясь из Израиля, совершил длительную остановку в Стамбуле.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Соглашение было подписано министрами обороны Турции, РФ и Украины еще 2 октября. Оперативную координацию зерновых соглашений с российской стороны осуществляет Роман Абрамович, поэтому его самолет и остановился в Стамбуле.

Условия функционирования зерновой инициативы

Известно, что трехсторонний договор составляется по правилу договоренностей между Киевом и Анкарой и Москвой и Анкарой, а именно:

  • Беспрепятственный вывоз украинского зерна и подсолнечника.
  • Беспрепятственный вывоз русского зерна и подсолнечника.
  • Вывоз ГСМ из портов РФ в обмен на поставку ГСМ по морю из портов ЕС в три порта Украины.

Анкара гарантирует отсутствие военных угроз судам на период переходов и осуществляет транзит платежей за зерновые и подсолнечник России через два государственных банка с комиссией 12%. Известно, что Совбез России 3 октября поддержал это решение.

Напомним, по состоянию на 4 октября, временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.

Также мы писали, что Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.

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