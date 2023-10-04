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20 судов готовятся пройти по альтернативному "коридору" в Черном море: подробности

4 октября 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
20 судов готовятся пройти через альтернативный коридор в Черном море: детали
Судно в море. Фото: Министерство развития и инфраструктуры Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На выход из украинских портов следуют три судна. Еще более 20 судов готовятся к прохождению через новый морской "коридор" в Черном море.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"По состоянию на сейчас у нас на выход идет три судна из портов наших, украинских. Всего на заход по новому "коридору" имеем 12, на выход 10, и надо добавить эти три, которые сейчас выходят", отметил Дмитрий Плетенчук.

По его информации, ситуация в Черном и Азовском морях контролируемая, хотя и сложная. В настоящее время наблюдаются периодические заходы вражеских кораблей в Азовское море.

Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся на момент полномасштабного вторжения РФ в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Также мы писали сегодня, что уже 5 октября Российская Федерация может вернуться к действию зернового соглашения, которое якобы было подписано министрами обороны Турции, РФ и Украины еще 2 октября. Оперативную координацию зерновых соглашений с российской стороны осуществляет Роман Абрамович, поэтому его самолет и приземлился в Стамбуле. Об этом пишут российские СМИ.

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