Альтернативний шлях у дії: перше судно із зерном залишило порт Чорноморськ

Судно Resilient Africa. Фото: Олександр Кубраков

Сьогодні, 19 вересня, судно Resilient Africa вийшло з порту Чорноморськ. Балкер завантажений трьома тисячами тон пшениці рухається в бік Босфору.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Експорт зерна морем

Нагадаємо, доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресору та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.

Тим часом порти Дунайського кластеру, які розташовані в Одеській області, можуть стати повноцінним учасником зернової угоди. Йдеться про президентську продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.