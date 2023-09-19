Альтернативный путь в действии: первое судно с зерном покинуло порт Черноморск

Судно Resilient Africa. Фото: Александр Кубраков

Сегодня, 19 сентября, судно Resilient Africa вышло из порта Черноморск. Балкер загружен тремя тысячами тонн пшеницы движется в сторону Босфора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта. Суда находятся под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", — говорится в сообщении.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Экспорт зерна по морю

Напомним, судьба зернового соглашения до сих пор остается неизвестной, даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессору и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

Тем временем порты Дунайского кластера, расположенные в Одесской области, могут стать полноценным участником зернового соглашения. Речь идет о президентской продовольственной инициативе Grain from Ukraine.