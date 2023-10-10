В порты Одессы направляются очередные суда

Движение судов в одесские порты. Фото: ЦТС

Сегодня утром, 10 сентября, несмотря на угрозы со стороны РФ, в порты Большой Одессы направляются еще два судна. Речь идет о балкерах Imperator и Wu Yang Glory.

Об этом сообщили в Центре транспортных стратегий.

Читайте также:

Пока известно, что Wu Yang Glory идет под флагом Либерии в Черноморск, а вот маршрут балкера Imperator пока неизвестен.

"Это уже 18-е и 19-е суда, которые воспользовались временным коридором в Черном море, объявленным Украиной, на вход в порты Большой Одессы", — говорится в сообщении ведомства.

Работа зерновых коридоров

По состоянию на сегодняшний день из одесских портов вышло уже 17 судов, включая пять, которые были заблокированы в портах с февраля 2022 года.

Теперь необходимо работать над превращением временного коридора для морского экспорта украинской продукции в постоянный.

"ВСУ, ВМС, ГУР и Минвосстановление работали над этими вопросами по меньшей мере восемь месяцев. Но нам всем нужно еще работать над тем, чтобы этот маршрут стал таким, на который мы могли бы рассчитывать вместе с аграриями", — заявили в компании "Метинвест".

Напомним, 19 сентября судно Resilient Africa вышло из порта Черноморск. Балкер, загруженный тремя тысячами тонн пшеницы, двигается в сторону Босфора. Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.