Из портов большой Одессы продолжают выходить суда: подробности

Судно на рейде. Фото: ЦТС

Еще два балкера выходят из украинских портов в Черном море, они пройдут по временному маршруту. В настоящее время количество судов, которые воспользовались зерновым коридором для выхода из одесских портов, составит 19.

Об этом журналисты Новини. LIVE узнали из открытых данных карт MarineTraffic.

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Какие суда выходят

По данным сервисов мониторинга движения судов, около Одессы находится судно Castor. Этот балкер, имеющий дедвейт 78,8 тыс. т, заходил на загрузку в прошлую субботу. Сейчас, согласно информации от Marinetraffic, судно следует из порта Южный в Стамбул. Кроме того, с утра от одного из причалов порта Черноморск отошел балкер Beaver. Его дедвейт составляет 81,8 тыс. т, он прибыл в порты Большой Одессы 5 октября.

Сколько всего получилось судов

Эти два балкера будут 18-м и 19-м судами (в том числе пятью, заблокированными в портах с февраля 2022 года), которые вышли из портов Большой Одессы после объявления Украиной нового временного коридора в Черном море без участия России, Турция и ООН.

Сколько судов зашли

С 2023.09.16 в порты Большой Одессы украинским зерновым коридором прибыли уже 20 судов общим дедвейтом 668 879 тонн. Такие данные озвучил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Напомним, утром 10 сентября, несмотря на угрозы со стороны РФ, в порты Большой Одессы направляется еще два судна. Речь идет о балкерах Imperator и Wu Yang Glory. Об этом сообщили в Центре транспортных стратегий. Пока известно, что Wu Yang Glory идет под флагом Либерии в Черноморск, а вот маршрут балкера Imperator пока неизвестен.

Ранее мы писали, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию главы двух стран подписали право на взаимодействие. В частности, речь идет о ситуации с безопасностью на Черном море. По словам верховного главнокомандующего, в ближайшее время заработает трехсторонний зерновой коридор (Украина — Молдова — Румыния). Также было согласовано удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции Украины.