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Зерновий коридор з України до Румунії скоро запрацює, — Зеленський

10 жовтня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зерновий коридор з України до Румунії скоро запрацює
Володимир Зеленський та Клаус Йоганніс. Фото: Zelenskiy / Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії голови двох країн підписали декларацію про взаємодію. Зокрема, йдеться про безпекову ситуацію на Чорному морі. 

Про це під час свого виступу повідомив президент України Володимир Зеленський. 

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За словами верховного головнокомандувача, найближчим часом запрацює тристоронній зерновий коридор (Україна — Молдова — Румунія). Також було погоджено подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції України.

"Сюди ж входить спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні. Є важливе рішення про підготовку пілотів F-16, створюється центр підготовки пілотів. Будуть хороші новини щодо артилерії і ППО", — додав Зеленський.

Переговори Зеленського та Йоганніса

За словами президента України, сторони підписати двосторонню декларацію, яка передбачає:

  • безпекову співпрацю у Чорному морі;
  • підтримку Формули миру;
  • розширення економічної та логістичної взаємодії, а також транспортних зв’язків;
  • спрощення процедур перетину кордону та відкриття нових КПП.

Робота зернових коридорів

Сьогодні зранку, 10 вересня, попри загрози з боку РФ, до портів Великої Одеси прямує ще два судна. Йдеться про балкери Imperator та Wu Yang Glory.

Нагадаємо, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. 

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