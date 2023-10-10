Зерновой коридор из Украины в Румынию скоро заработает

Владимир Зеленский и Клаус Иоганнис. Фото: Zelenskiy / Official

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию главы двух стран подписали декларацию о взаимодействии. В частности, речь идет о ситуации с безопасностью на Черном море.

Об этом во время выступления сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам верховного главнокомандующего, в ближайшее время заработает трехсторонний зерновой коридор (Украина — Молдова — Румыния). Также было согласовано удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции Украины.

"Сюда же входит упрощение процедур пересечения границы, открытие новых пунктов пропуска на границе. Есть важное решение о подготовке пилотов F-16, создается центр подготовки пилотов. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО", — добавил Зеленский.

Переговоры Зеленского и Йоханниса

По словам президента Украины, стороны подписать двустороннюю декларацию, которая предусматривает:

сотрудничество в Черном море;

поддержку Формулы мира;

расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей;

упрощение процедур пересечения границы и открытие новых КПП.

Работа зерновых коридоров

Сегодня утром, 10 сентября, несмотря на угрозы со стороны РФ, в порты Большой Одессы направляются еще два судна. Речь идет о балкерах Imperator и Wu Yang Glory.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Йоханнисом.