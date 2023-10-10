Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зерновой коридор из Украины в Румынию скоро заработает, — Зеленский arrow

Зерновой коридор из Украины в Румынию скоро заработает, — Зеленский

10 октября 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зерновой коридор из Украины в Румынию скоро заработает
Владимир Зеленский и Клаус Иоганнис. Фото: Zelenskiy / Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию главы двух стран подписали декларацию о взаимодействии. В частности, речь идет о ситуации с безопасностью на Черном море.

Об этом во время выступления сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

По словам верховного главнокомандующего, в ближайшее время заработает трехсторонний зерновой коридор (Украина — Молдова — Румыния). Также было согласовано удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции Украины.

"Сюда же входит упрощение процедур пересечения границы, открытие новых пунктов пропуска на границе. Есть важное решение о подготовке пилотов F-16, создается центр подготовки пилотов. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО", — добавил Зеленский.

Переговоры Зеленского и Йоханниса

По словам президента Украины, стороны подписать двустороннюю декларацию, которая предусматривает:

  • сотрудничество в Черном море;
  • поддержку Формулы мира;
  • расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей;
  • упрощение процедур пересечения границы и открытие новых КПП.

Работа зерновых коридоров

Сегодня утром, 10 сентября, несмотря на угрозы со стороны РФ, в порты Большой Одессы направляются еще два судна. Речь идет о балкерах Imperator и Wu Yang Glory.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Йоханнисом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз