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Ситуація залишається напруженою: скільки кораблів РФ у Чорному морі

11 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кількість кораблів РФ у Чорному морі
Запуск ракети з моря. Фото: росзМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 жовтня, у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угрупування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

Наразі у Чорному морі 7 ворожих кораблів, серед яких два підводні ракетоносії. Сумарна кількість "Калібрів" на борту становить 8 ракет. 

Кількість кораблів в інших морях

  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні — 1 корабель.

Втрати ворога на півдні

  • 4 гармати;
  • 13 одиниць автобронетехніки;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.

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