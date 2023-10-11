Кількість кораблів РФ у Чорному морі

Запуск ракети з моря. Фото: росзМІ

Сьогодні, 11 жовтня, у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угрупування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Читайте також:

Скільки кораблів у Чорному морі

Наразі у Чорному морі 7 ворожих кораблів, серед яких два підводні ракетоносії. Сумарна кількість "Калібрів" на борту становить 8 ракет.

Кількість кораблів в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні — 1 корабель.

Втрати ворога на півдні

4 гармати;

13 одиниць автобронетехніки;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.