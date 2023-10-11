Кількість кораблів РФ у Чорному морі

Ситуація залишається напруженою: скільки кораблів РФ у Чорному морі
Сьогодні, 11 жовтня, у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угрупування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Скільки кораблів у Чорному морі
Наразі у Чорному морі 7 ворожих кораблів, серед яких два підводні ракетоносії. Сумарна кількість "Калібрів" на борту становить 8 ракет.
Кількість кораблів в інших морях
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні — 1 корабель.
Втрати ворога на півдні
- 4 гармати;
- 13 одиниць автобронетехніки;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.