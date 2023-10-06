Кораблі РФ у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні
Сьогодні, 6 жовтня, ворог збільшив свою присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Скільки кораблів у Чорному морі
Наразі у Чорному морі знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких один надводний ракетоносій. Кількість "Калібрів" на борту складає 8 ракет.
Кількість кораблів в інших морях
- в Азовському морі — 2 ворожих кораблі;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 корабель.
Ситуація на південному фронті
Протягом доби ворог здійснив 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 290 снарядів, у тому числі 9 обстрілів населених пунктів, а саме Очаків, Херсон, Білозерка, Камишани. Внаслідок обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільну особу поранено, пошкоджено 11 будинків, медичного закладу та газогін.
Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.