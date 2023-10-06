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Кораблі РФ у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні

6 жовтня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кораблі РФ у Чорному морі
Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 жовтня, ворог збільшив свою присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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Скільки кораблів у Чорному морі

Наразі у Чорному морі знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких один надводний ракетоносій. Кількість "Калібрів" на борту складає 8 ракет. 

Кількість кораблів в інших морях

  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблі;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 корабель.

Ситуація на південному фронті

Протягом доби ворог здійснив 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 290 снарядів, у тому числі 9 обстрілів населених пунктів, а саме Очаків, Херсон, Білозерка, Камишани. Внаслідок обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільну особу поранено, пошкоджено 11 будинків, медичного закладу та газогін.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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