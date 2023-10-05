Скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Російські кораблі на чергуванні. Фото: ВВС

Ворог продовжує виводити свої кораблі з західної частини тимчасово окупованого Криму. Наразі більшість бойових одиниць флоту перебуває у Керченській протоці, ракетоносії також переміщені на Азовське море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий ракетоносій;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 кораблі, з яких на чергування вийшов 1 ракетоносій, проте без "Калібрів" на борту.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

ЧФ РФ вивозять з Криму

Росія перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту з анексованого Севастополя у Новоросійськ.

За даними OSINT-дослідника MT Anderson, щоб вберегти від ударів, окупанти перебазували до Краснодарського краю два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", а також три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.