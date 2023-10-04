Ракетоносії зникли з Чорного моря

Запуск ракети з моря. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 4 жовтня, Чорноморський флот РФ знову вийшов на бойове чергування біля берегів Росії та тимчасово окупованого Криму. Проте загроза обстрілів для території України залишається високою через присутність ракетоносія в Азовському морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 2 ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 16 ракет;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 22 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.