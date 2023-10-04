Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетоносії зникли з Чорного моря: скільки кораблів на чергуванні arrow

Ракетоносії зникли з Чорного моря: скільки кораблів на чергуванні

4 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії зникли з Чорного моря
Запуск ракети з моря. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 4 жовтня, Чорноморський флот РФ знову вийшов на бойове чергування біля берегів Росії та тимчасово окупованого Криму. Проте загроза обстрілів для території України залишається високою через присутність ракетоносія в Азовському морі. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 16 ракет;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 22 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

 Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз