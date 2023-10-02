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У Чорному морі поменшало кораблів: куди зникли ракетоносії

2 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі поменшало кораблів
Російські кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 жовтня, Росія зменшила свою присутність у Чорному морі  через погіршення погоди та шторм. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні також не зафіксовано, ворог повернув їх у пункти базування у тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація на фронті

Впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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