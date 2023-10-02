У Чорному морі поменшало кораблів

Російські кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 2 жовтня, Росія зменшила свою присутність у Чорному морі через погіршення погоди та шторм. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні також не зафіксовано, ворог повернув їх у пункти базування у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація на фронті

Впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.