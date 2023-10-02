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В Черном море стало меньше кораблей: куда исчезли ракетоносители

2 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море стало меньше кораблей
Российские корабли в Черном море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 октября, Россия уменьшила свое присутствие в Черном море из-за ухудшения погоды и шторма. Ракетоносители на боевом дежурстве также не зафиксированы, враг вернул их в пункты базирования во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 2 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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