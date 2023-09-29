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В Чорному морі споряджені ракетоносії: скільки "Калібрів" на борту

29 вересня 2023 10:25
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Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі споряджені ракетоносії: скільки "Калібрів" на борту
Запуск ракети з корабля. Фото: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування два ракетоносії. Рівень загрози залишається високим. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 14 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден. 

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 29 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 вересня.

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