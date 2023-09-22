Чорноморський флот РФ: скільки кораблів на чергуванні

Військовий корабель. Фото: google

В Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 ворожий корабель;

Нагадаємо, увечері, 21 вересня, російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 вересня.