Черноморский флот РФ: сколько кораблей на дежурстве

Военный корабль. Фото: google

В Черном море находится шесть вражеских кораблей. Враг завел в пункт базирования ракетоноситель. Впрочем, ситуация может измениться всего за несколько часов. Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 1 вражеский корабль;

Напомним, вечером, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 22 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 сентября.