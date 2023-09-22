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Черноморский флот РФ: сколько кораблей на дежурстве

22 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Черноморский флот РФ: сколько кораблей на дежурстве
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море находится шесть вражеских кораблей. Враг завел в пункт базирования ракетоноситель. Впрочем, ситуация может измениться всего за несколько часов. Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 вражеский корабль;

Напомним, вечером, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 22 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 сентября.

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