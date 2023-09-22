Вечірній обстріл Одещини: у поліції показали наслідки удару окупантів

Наслідки удару по Одеській області. Фото: Нацполіція

Увечері, 21 вересня, російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Вчора ввечері, 21 вересня, окупанти обстріляли Білгород-Дністровський район в Одеській області і пошкодили об’єкт рекреаційної інфраструктури.

Як відомо, загиблих та постраждалих немає, проте поліція вкотре закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Через цинічні обстріли росіян правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подія кваліфікована за ст. 438 "порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину РФ та забезпечують охорону місця події.

Наслідки удару по Одеській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також 21 вересня зазнав ракетних обстрілів Київ. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці.