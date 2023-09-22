Вечерний обстрел Одесской области: в полиции показали последствия удара оккупантов
Вечером, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Вечерний обстрел Одесской области 21 сентября
Вчера вечером, 21 сентября, оккупанты обстреляли Белгород-Днестровский район в Одесской области и повредили объект рекреационной инфраструктуры.
Как известно, погибших и пострадавших нет, однако полиция в очередной раз призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Из-за циничных обстрелов россиян правоохранители открыли уголовное производство. Событие квалифицировано по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия.
Напомним, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.
Также 21 сентября подвергся ракетным обстрелам Киев. В результате российской атаки повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы.