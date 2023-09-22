Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вечерний обстрел Одесской области: в полиции показали последствия удара оккупантов arrow

Вечерний обстрел Одесской области: в полиции показали последствия удара оккупантов

22 сентября 2023 09:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вечерний обстрел Одесской области: в полиции показали последствия удара оккупантов
Следствия удара по Одесской области. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Вечерний обстрел Одесской области 21 сентября

Вчера вечером, 21 сентября, оккупанты обстреляли Белгород-Днестровский район в Одесской области и повредили объект рекреационной инфраструктуры.

Как известно, погибших и пострадавших нет, однако полиция в очередной раз призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Из-за циничных обстрелов россиян правоохранители открыли уголовное производство. Событие квалифицировано по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия.

обстрел Одесской области 21 сентября
Следствия удара по Одесской области. Фото: Нацполиция

Напомним, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также 21 сентября подвергся ракетным обстрелам Киев. В результате российской атаки повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз