Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Військовий корабель. Фото: google

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал в Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 21 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 вересня.