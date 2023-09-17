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"Ховаються біля Керченської протоки": Плетенчук про спробу росіян зберегти флот

17 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Речник ВМС розповів про тактику росіян у морі
Катери РФ біля Кримського мосту. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал на Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, військові кораблі Російської Федерації тримаються якомога ближче до Керченської протоки, адже вона наразі дуже сильно захищена. 

"Певна логіка ховати флот на Азові від ударів є, але навряд вони перемістять туди всі свої кораблі. Адже вони не зможуть виконувати ряд завдань", — сказав капітан третього рангу. 

Знищення "Тріумфу"

Також Плетенчук розповів, що ліквідація комплексу ППО С-400 "Тріумф" стала можливою завдяки удосконаленню роботи ракетних військ ВМС та збільшенню плацдарму для роботи. 

"Наші ракетники військово-морських сил постійно набувають нових спроможностей та досвіду застосування, відповідно зараз наша стихія та зона ураження розширюється. Будемо і далі працювати в цьому напрямку", — додав військовий. 

Нагадаємо, ворог продовжує збільшувати кількість кораблів у Чорному морі, створюючи психологічний тиск на цивільне населення. Наразі на бойовому чергуванні перебувають лише великі десантні кораблі та човни, а ракетоносії — у пунктах базування в Криму.

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