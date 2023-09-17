Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Прячутся у Керченского пролива": Плетенчук о попытке россиян сохранить флот arrow

"Прячутся у Керченского пролива": Плетенчук о попытке россиян сохранить флот

17 сентября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Спикер ВМС рассказал о тактике россиян в море
Катера РФ у Крымского моста. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал на Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывание" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

По его словам, военные корабли Российской Федерации держатся как можно ближе к Керченскому проливу, ведь он очень сильно защищен.

"Определенная логика прятать флот на Азове от ударов есть, но вряд ли они переместят туда все свои корабли. Они ведь не смогут выполнять ряд задач", — сказал капитан третьего ранга.

Уничтожение "Триумфа"

Также Плетенчук рассказал, что ликвидация комплекса ПВО С-400 "Триумф" стала возможной благодаря усовершенствованию работы ракетных войск ВМС и увеличению плацдарма для работы.

"Наши ракетчики военно-морских сил постоянно приобретают новые возможности и опыт применения, соответственно сейчас наша стихия и зона поражения расширяется. Будем и дальше работать в этом направлении", — добавил военный.

Напомним, враг продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море, создавая психологическое давление на гражданское население. На боевом дежурстве находятся только большие десантные корабли и лодки, а ракетоносители находятся в пунктах базирования в Крыму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз