Спикер ВМС рассказал о тактике россиян в море

Катера РФ у Крымского моста. Фото: росСМИ

Россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал на Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывание" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, военные корабли Российской Федерации держатся как можно ближе к Керченскому проливу, ведь он очень сильно защищен.

"Определенная логика прятать флот на Азове от ударов есть, но вряд ли они переместят туда все свои корабли. Они ведь не смогут выполнять ряд задач", — сказал капитан третьего ранга.

Уничтожение "Триумфа"

Также Плетенчук рассказал, что ликвидация комплекса ПВО С-400 "Триумф" стала возможной благодаря усовершенствованию работы ракетных войск ВМС и увеличению плацдарма для работы.

"Наши ракетчики военно-морских сил постоянно приобретают новые возможности и опыт применения, соответственно сейчас наша стихия и зона поражения расширяется. Будем и дальше работать в этом направлении", — добавил военный.

Напомним, враг продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море, создавая психологическое давление на гражданское население. На боевом дежурстве находятся только большие десантные корабли и лодки, а ракетоносители находятся в пунктах базирования в Крыму.