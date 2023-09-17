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Чорноморський флот РФ вийшов на чергування: куди поділися ракетоносії

17 вересня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ вийшов на чергування
Військові кораблі РФ у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує збільшувати кількість кораблів у Чорному морі, створюючи психологічний тиск на цивільне населення. Наразі на бойовому чергуванні перебувають лише великі десантні кораблі та човни, а ракетоносії знаходяться у пунктах базування у Криму.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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Наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 13 кораблів у Чорному морі та 4 — в Азовському. Окупанти дедалі більше стягують свій флот саме на Азов після влучання у ракетоносії. 

Ситуація на півдні

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні військових 

За минулу добу ворог здійснив 75 артилерійських обстрілів з використанням близько 450 снарядів, у тому числі 7 обстрілів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. 
Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 17 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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