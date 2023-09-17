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Черноморский флот РФ вышел на дежурство: куда делись ракетоносители

17 сентября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморский флот РФ вышел на дежурство
Военные корабли РФ в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море, создавая психологическое давление на гражданское население. На боевом дежурстве находятся только большие десантные корабли и лодки, а ракетоносители — в пунктах базирования в Крыму.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Количество кораблей в украинских морях

В настоящее время корабельная группировка врага развернута в количестве 13 кораблей в Черном море и 4 — в Азовском. Оккупанты все больше стягивают свой флот именно на Азов после попадания в ракетоносители.

Ситуация на юге

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.

За прошедшие сутки враг совершил 75 артиллерийских обстрелов с использованием около 450 снарядов, в том числе 7 обстрелов по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.
В результате обстрелов повреждены 2 частных дома.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 17 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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