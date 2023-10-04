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Ракетоносители исчезли из Черного моря: сколько кораблей на дежурстве

4 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетоносители исчезли из Черного моря
Запуск ракеты с моря. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 4 октября, Черноморский флот РФ снова вышел на боевое дежурство у берегов России и временно оккупированного Крыма. Однако угроза обстрелов для территории Украины остается высокой из-за присутствия ракетоносителя в Азовском море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 22 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 4 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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