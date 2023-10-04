Ракетоносители исчезли из Черного моря: сколько кораблей на дежурстве
Сегодня, 4 октября, Черноморский флот РФ снова вышел на боевое дежурство у берегов России и временно оккупированного Крыма. Однако угроза обстрелов для территории Украины остается высокой из-за присутствия ракетоносителя в Азовском море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;
- в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 22 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 4 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.