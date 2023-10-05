Сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

Российские корабли на дежурстве. Фото: BBC

Враг продолжает выводить свои корабли из западной части временно оккупированного Крыма. В настоящее время большинство боевых единиц флота находятся в Керченском проливе, ракетоносители также перемещены на Азовское море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский ракетоноситель;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 корабля, из которых на дежурство вышел 1 ракетоноситель, однако без "Калибров" на борту.

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По данным OSINT-исследователя MT Anderson, чтобы уберечь от ударов, оккупанты перебазировали в Краснодарский край два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракет.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 5 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.