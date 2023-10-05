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Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

5 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ на боевом дежурстве
Российские корабли на дежурстве. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает выводить свои корабли из западной части временно оккупированного Крыма. В настоящее время большинство боевых единиц флота находятся в Керченском проливе, ракетоносители также перемещены на Азовское море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 вражеский ракетоноситель;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 корабля, из которых на дежурство вышел 1 ракетоноситель, однако без "Калибров" на борту.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

ЧФ РФ вывозят из Крыма

Россия перекинула 14 кораблей Черноморского флота из аннексированного Севастополя в Новороссийск.

По данным OSINT-исследователя MT Anderson, чтобы уберечь от ударов, оккупанты перебазировали в Краснодарский край два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракет.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 5 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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