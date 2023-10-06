Корабли РФ в Черном море

Российские корабли в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 6 октября, враг увеличил свое присутствие в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве присутствует ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

В Черном море находится 8 вражеских кораблей, среди которых один надводный ракетоноситель. Количество "Калибров" на борту составляет 8 ракет.

Количество кораблей в других морях

в Азовском море — 2 вражеских корабля;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 корабль.

Ситуация на южном фронте

За сутки враг совершил 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 290 снарядов, в том числе 9 обстрелов населенных пунктов, а именно Очаков, Херсон, Белозерка, Камышаны. В результате обстрелов погибли 2 гражданских лица, 1 гражданин ранен, повреждены 11 домов, медицинского учреждения и газопровод.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 6 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.