Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ситуация остается напряженной: сколько кораблей РФ в Черном море arrow

Ситуация остается напряженной: сколько кораблей РФ в Черном море

11 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Количество кораблей РФ в Черном море
Запуск ракеты с моря. Фото: россМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей в Черном море

Сейчас в Черном море есть 7 вражеских кораблей, среди которых два подводных ракетоносителя. Суммарное количество "Калибров" на борту составляет 8 ракет.

Количество кораблей в других морях

  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве имеется 1 корабль.

Потери врага на юге

  • 4 пушки;
  • 13 единиц автобронетехники;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 11 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз