Количество кораблей РФ в Черном море

Ситуация остается напряженной: сколько кораблей РФ в Черном море
Сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Сколько кораблей в Черном море
Сейчас в Черном море есть 7 вражеских кораблей, среди которых два подводных ракетоносителя. Суммарное количество "Калибров" на борту составляет 8 ракет.
Количество кораблей в других морях
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве имеется 1 корабль.
Потери врага на юге
- 4 пушки;
- 13 единиц автобронетехники;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М".
Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 11 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.