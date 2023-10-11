Количество кораблей РФ в Черном море

Запуск ракеты с моря. Фото: россМИ

Сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

Сейчас в Черном море есть 7 вражеских кораблей, среди которых два подводных ракетоносителя. Суммарное количество "Калибров" на борту составляет 8 ракет.

Количество кораблей в других морях

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве имеется 1 корабль.

Потери врага на юге

4 пушки;

13 единиц автобронетехники;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 11 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.