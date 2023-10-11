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Враг пытается запугать Силы обороны в Черном море, — Гуменюк

11 октября 2023 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг пытается запугать Силы обороны в Черном море
Наталья Гуменюк. Фото: ОК "Юг"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом, они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Там, где враг не может проявлять сейчас корабельную активность, он пытается компенсировать это опять-таки с воздуха, там где чувствует пока преимущество", — отметила военная

Усиление атак БпЛА

По информации пресс-секретаря "Юга", оккупанты пытаются давить, усиливая сброс осколочных боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

"То есть чувствуя отвержение боевых позиций артиллерии на суше, они пытаются любым способом компенсировать свое давление на местное население", — отметила Гуменюк.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.

Также мы писали, что еще два балкера выходят из украинских портов в Черном море, они пройдут временным маршрутом. Количество судов, которые воспользовались зерновым коридором для выхода из одесских портов, достигнет 19.

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