Окупанти тероризують морські транспортні шляхи, — Гуменюк
Окупанти дедалі частіше стали атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Таким чином вони намагаються повернути контроль над "вишками Бойка" та надіслати сигнал цивільним суднам, що рухатися до портів Великої Одеси небезпечно.
Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, саме удари керованими авіабомбами по Зміїному провокують небезпеку для пересування кораблів.
"Вони намагаються бомбити саме навігаційні шляхи. Тому що сам острів географічно і ландшафтно міцна скеля. Розбомбити його не так просто, якщо розраховувати, що там щось хотілось б розмістити. Біля самих газовидобувних платформ їм немає що робити. Їм підходу до вишок (ред. — Бойка) немає. Тому вони просто тероризують морську транспортні шляхи", — сказала військова.
Обстріли півдня України
Протягом минулої доби по правобережжю противник завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих авіабомб.
Внаслідок ударів бомбардування населених пунктів Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Антонівка 1 цивільний загинув, 7 людей поранено, зруйновано 3 приватні будинки та будівлю клубу, пошкоджено 4 будинки та будівлю школи.
Нагадаємо, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму. Бійці завдали удару по військах окупантів на півострові.
А раніше ГУР атакувала стоянку російських гвинтокрилів у Сочі: дим від знищених машин було помічено в Адлері. Наразі встановлюють остаточну кількість знищених повітряних машин.