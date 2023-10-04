Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти тероризують морські транспортні шляхи, — Гуменюк arrow

Окупанти тероризують морські транспортні шляхи, — Гуменюк

4 жовтня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти тероризують морські транспортні шляхи
Вид на Зміїний з висоти. Фото: Сергій Братчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Окупанти дедалі частіше стали атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Таким чином вони намагаються повернути контроль над "вишками Бойка" та надіслати сигнал цивільним суднам, що рухатися до портів Великої Одеси небезпечно. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, саме удари керованими авіабомбами по Зміїному провокують небезпеку для пересування кораблів.

"Вони намагаються бомбити саме навігаційні шляхи. Тому що сам острів  географічно і ландшафтно міцна скеля. Розбомбити його не так просто, якщо розраховувати, що там щось хотілось б розмістити. Біля самих газовидобувних платформ їм немає що робити. Їм підходу до вишок (ред. — Бойка) немає. Тому вони просто тероризують морську транспортні шляхи", — сказала військова. 

Обстріли півдня України

Протягом минулої доби по правобережжю противник завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих авіабомб. 
Внаслідок ударів бомбардування населених пунктів Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Антонівка 1 цивільний загинув, 7 людей поранено, зруйновано 3 приватні будинки та будівлю клубу, пошкоджено 4 будинки та будівлю школи. 

Нагадаємо, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму. Бійці завдали удару по військах окупантів на півострові.

А раніше ГУР атакувала стоянку російських гвинтокрилів у Сочі: дим від знищених машин було помічено в Адлері. Наразі встановлюють остаточну кількість знищених повітряних машин. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз