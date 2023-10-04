Окупанти тероризують морські транспортні шляхи

Вид на Зміїний з висоти. Фото: Сергій Братчук

Окупанти дедалі частіше стали атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Таким чином вони намагаються повернути контроль над "вишками Бойка" та надіслати сигнал цивільним суднам, що рухатися до портів Великої Одеси небезпечно.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, саме удари керованими авіабомбами по Зміїному провокують небезпеку для пересування кораблів.

"Вони намагаються бомбити саме навігаційні шляхи. Тому що сам острів географічно і ландшафтно міцна скеля. Розбомбити його не так просто, якщо розраховувати, що там щось хотілось б розмістити. Біля самих газовидобувних платформ їм немає що робити. Їм підходу до вишок (ред. — Бойка) немає. Тому вони просто тероризують морську транспортні шляхи", — сказала військова.

Обстріли півдня України

Протягом минулої доби по правобережжю противник завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих авіабомб.

Внаслідок ударів бомбардування населених пунктів Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Антонівка 1 цивільний загинув, 7 людей поранено, зруйновано 3 приватні будинки та будівлю клубу, пошкоджено 4 будинки та будівлю школи.

Нагадаємо, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму. Бійці завдали удару по військах окупантів на півострові.

А раніше ГУР атакувала стоянку російських гвинтокрилів у Сочі: дим від знищених машин було помічено в Адлері. Наразі встановлюють остаточну кількість знищених повітряних машин.