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Чорноморський флот РФ боїться покидати акваторію Криму, — Гуменюк

4 жовтня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ боїться покидати акваторію Криму
Російські кораблі у бухті Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Стан флоту росіян у тимчасово окупованому Криму з кожним днем все більше погіршується. Наразі їхні кораблі, побоюючись атаки надводних дронів України, дедалі рідше покидають територіальні води пів острова.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Обстріли Зміїного

Наразі ворог намагається компенсувати небоєздатність флоту морською авіацією, щоденно атакуючи Зміїний. Лише за минулу добу ворог двічі скидав КАБи на острів. 

"Це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови", — розповіла Гуменюк. 

Також речниця "Півдня" зазначила, що лінія фронту давно вже у морському сенсі відкинута до 200 км від контрольованого Україною берега.

Нагадаємо, станом на 4 жовтня, тимчасовим зерновим коридором скористувалося вже 12 суден. Наразі усі порти Великої Одеси відновили свою участь в експорті українського збіжжя Чорним морем.

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