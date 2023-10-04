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Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма, — Гуменюк

4 октября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма
Российские корабли в бухте Крыма. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Состояние флота россиян во временно оккупированном Крыму с каждым днем все больше ухудшается. Сейчас их корабли, опасаясь атаки надводных дронов Украины, все реже покидают территориальные воды полуострова.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Обстрелы Змеиного

Враг пытается компенсировать небоеспособность флота морской авиацией, ежедневно атакуя Змеиный. Только за минувшие сутки враг дважды сбрасывал Кабы на остров.

"Это стало традицией. Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют по гражданскому судоходству и пытаются диктовать свои условия", — рассказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что линия фронта давно уже в морском смысле отброшена до 200 км от контролируемого Украиной берега.

Напомним, по состоянию на 4 октября, временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.

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