Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма

Российские корабли в бухте Крыма. Фото: УНИАН

Состояние флота россиян во временно оккупированном Крыму с каждым днем все больше ухудшается. Сейчас их корабли, опасаясь атаки надводных дронов Украины, все реже покидают территориальные воды полуострова.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По словам военной, ЧФ РФ не заплывает дальше мыса Тарханкут в Черном море.

Обстрелы Змеиного

Враг пытается компенсировать небоеспособность флота морской авиацией, ежедневно атакуя Змеиный. Только за минувшие сутки враг дважды сбрасывал Кабы на остров.

"Это стало традицией. Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют по гражданскому судоходству и пытаются диктовать свои условия", — рассказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что линия фронта давно уже в морском смысле отброшена до 200 км от контролируемого Украиной берега.

Напомним, по состоянию на 4 октября, временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.