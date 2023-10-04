Оккупанты терроризируют морские транспортные пути, — Гуменюк
Оккупанты все чаще стали атаковать остров Змеиный в Черном море. Таким образом, они пытаются вернуть контроль над "вышками Бойко" и послать сигнал гражданским судам, что двигаться в порты Великой Одессы опасно.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, именно удары управляемыми авиабомбами по Змеиному провоцируют опасность для передвижения кораблей.
"Они пытаются бомбить именно навигационные пути. Потому что сам остров географически и ландшафтно крепкая скала. Разбомбить его не так просто, если рассчитывать, что там что-то хотелось бы разместить. У самых газодобывающих платформ им нечего делать. Им подхода к вышкам (Бойко. — Ред.) нет. Поэтому они просто терроризируют морскую транспортные пути", — сказала военная.
Обстрелы юга Украины
За прошедшие сутки по правобережью противник нанес 3 авиационных ударов с применением 17 управляемых авиабомб.
В результате ударов бомбардировки населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольгивка, Антоновка 1 гражданский погиб, 7 человек ранены, разрушены 3 частных дома и здание клуба, повреждены 4 дома и здание школы.
Напомним, спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны десантировались на территорию Крыма. Бойцы нанесли удар по войскам оккупантов на полуострове.
А ранее ГУР атаковала стоянку российских вертолетов в Сочи: дым от уничтоженных машин был замечен в Адлере. В настоящее время устанавливается окончательное количество уничтоженных воздушных машин.