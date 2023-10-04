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Оккупанты терроризируют морские транспортные пути, — Гуменюк

4 октября 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
оккупанты терроризируют морские транспортные пути
Вид на Змеиный с высоты. Фото: Сергей Братчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оккупанты все чаще стали атаковать остров Змеиный в Черном море. Таким образом, они пытаются вернуть контроль над "вышками Бойко" и послать сигнал гражданским судам, что двигаться в порты Великой Одессы опасно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, именно удары управляемыми авиабомбами по Змеиному провоцируют опасность для передвижения кораблей.

"Они пытаются бомбить именно навигационные пути. Потому что сам остров географически и ландшафтно крепкая скала. Разбомбить его не так просто, если рассчитывать, что там что-то хотелось бы разместить. У самых газодобывающих платформ им нечего делать. Им подхода к вышкам (Бойко— Ред.) нет. Поэтому они просто терроризируют морскую транспортные пути", — сказала военная.

Обстрелы юга Украины

За прошедшие сутки по правобережью противник нанес 3 авиационных ударов с применением 17 управляемых авиабомб.
В результате ударов бомбардировки населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольгивка, Антоновка 1 гражданский погиб, 7 человек ранены, разрушены 3 частных дома и здание клуба, повреждены 4 дома и здание школы.

Напомним, спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны десантировались на территорию Крыма. Бойцы нанесли удар по войскам оккупантов на полуострове.

А ранее ГУР атаковала стоянку российских вертолетов в Сочи: дым от уничтоженных машин был замечен в Адлере. В настоящее время устанавливается окончательное количество уничтоженных воздушных машин.

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