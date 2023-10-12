Российский корабль "Павел Державин" выведен из строя

"Павел Державин" выведен из строя: в ВМС подтвердили поражение корабля
В Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Все детали операции ВМС ВС Украины Плетенчук предоставить не может, однако официально подтверждает, что корабль выведен из рабочего состояния. Он отбуксирован в ремонтные пункты.
Тезка украинского корабля
Спикер ВМС отметил, что пораженный "Павел Державин" является кораблем именно российского флота, хотя раньше в Украине тоже было такое судно.
"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", — сказал Плетенчук.
Напомним, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.
Также мы писали, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.
В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.