Российский корабль "Павел Державин" выведен из строя

Российский корабль "Павел Державин". Фото: росСМИ

В Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Все детали операции ВМС ВС Украины Плетенчук предоставить не может, однако официально подтверждает, что корабль выведен из рабочего состояния. Он отбуксирован в ремонтные пункты.

Тезка украинского корабля

Спикер ВМС отметил, что пораженный "Павел Державин" является кораблем именно российского флота, хотя раньше в Украине тоже было такое судно.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", — сказал Плетенчук.

Напомним, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.

В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.